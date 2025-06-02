نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقّب جماهير النادي الأهلي المصري انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا من نخبة أندية العالم.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وسط تطلعات كبيرة لتقديم أداء مميز وتمثيل مشرف للكرة المصرية والإفريقية على الساحة العالمية.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025:

• المباراة الأولى: يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الساعات الأولى من يوم 15 يونيو، عند الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي.

• المباراة الثانية: يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب “ميت لايف” في مدينة نيويورك.

• المباراة الثالثة: يختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، فجر يوم 24 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب “ميت لايف” أيضًا.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء في أن ينجح الفريق في تجاوز الدور الأول والوصول إلى الأدوار الإقصائية، تأكيدًا لمكانته كأحد أنجح الأندية على المستوى القاري والعالمي.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في مونديال الأندية

وتنقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة "MBC Masr" التي أعلنت بث مباريات المارد الأحمر في مونديال الأندية.

