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أحمد جودة - القاهرة -

اضطر يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم لاستبعاد المهاجم جوناثان بوركاردت من معسكر الفريق استعدادا لمواجهة البرتغال، الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

بوركاردت يغادر معسكر منتخب ألمانيا بسبب الإصابة قبل مواجهة البرتغال في دوري أمم أوروبا

وغادر بوركاردت، الذي تم استدعاؤه بعد استبعاد أنجيلو شتيلر، المعسكر بسبب إصابة في الكاحل، ومن غير المتوقع استبداله.

وقبلها غادر نديم أميري معسكر المنتخب الألماني بسبب الإصابة، ليتقلص قوام الفريق إلى 24 لاعبا.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن أمس الأحد استبعاد يان بيسيك مدافع إنتر ميلان من المعسكر بسبب الإصابة، وحل مكانه تيلو كيرير، مدافع فريق موناكو.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأربعاء في المباراة النهائية إما مع منتخب فرنسا بطل المسابقة في موسم 2020 / 2021 أو إسبانيا حامل لقب النسخة الأخيرة.