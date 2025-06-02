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أحمد جودة - القاهرة -

أبرم نادي هامبورج أولى صفقاته بعد الصعود للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" بالتعاقد مع نيكولاي ريمبرج لاعب خط وسط هولشتاين كيل، الهابط للدرجة الثانية.

هامبورج يبرم أولى صفقاته بعد الصعود للبوندسليجا بالتعاقد مع ريمبرج

وقال ستيفان كونتز المدير الرياضي لهامبورج في بيان رسمي اليوم الإثنين "يتمتع ريمبرج بلياقة بدنية ومرونة، وهو ما سيفيد الفريق وأسلوب لعبه".

وذكرت تقارير إعلامية أن ريمبرج /24 عاما/ انتقل إلى هامبورج بعد تفعيل الشرط الجزائي في تعاقده مع كيل بقيمة 4ر2 مليون يورو (7ر2 مليون دولار).

وشارك ريمبرج في 32 مباراة مع هولشتاين كيل في الدوري الألماني هذا الموسم، وغاب عن مباراتين بسبب الإيقاف.