نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مقرب: اللقاني رفض عروضًا للرحيل ويتمسك بالبقاء في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مقرب من أشرف اللقاني، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أن اللاعب مستمر في صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية عقده، نافيًا ما تردد بشأن رحيله في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللقاني تلقى خلال الفترة الأخيرة عدة عروض للرحيل عن الزمالك، وكان آخرها من نادي بتروجت، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه بالاستمرار داخل جدران النادي، احترامًا لعقده، ورغبةً منه في مواصلة مشواره مع الفريق الذي نشأ وتربى بين جدرانه.

ويعد أشرف اللقاني من أبناء نادي الزمالك، حيث تدرج في قطاع الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، وحقق مع الفريق العديد من البطولات، كان آخرها التتويج بالبطولة العربية التي أُقيمت في قطر، والتي كان أحد أبرز عناصر الفريق خلالها وساهم بشكل كبير في حصد اللقب.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يُولي اهتمامًا للهجوم الذي تعرض له مؤخرًا عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت انتماءها لجماهير الزمالك، مشددًا على أن اللقاني يُدرك جيدًا وعي جماهير القلعة البيضاء، ويثق في تقديرهم ودعمهم لنجوم الفريق، الذين يقدّمون كل ما لديهم من أجل رفعة اسم النادي.

