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أحمد جودة - القاهرة - تسلّم سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلانو، جائزة "الخنزير الذهبي" الساخرة عقب الخسارة القاسية لفريقه أمام باريس سان جيرمان (0-5) في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنزاجي يتسلّم جائزة "الخنزير الذهبي" الساخرة بعد السقوط المدوي أمام باريس

وتعد هذه الهزيمة الأثقل في تاريخ نهائيات البطولة، وتُضاف إلى إخفاق إنتر في نهائي 2023 ضد مانشستر سيتي. وتُمنح الجائزة الرمزية من قبل الإعلام الإيطالي للشخصيات الرياضية التي تمر بمواقف محرجة.

إنزاجي، الذي تلقى الجائزة أثناء عودته إلى منزله، اعترف بأحقية فوز سان جيرمان وسوء أداء فريقه، مضيفًا: "أنا رياضي بطبعي، الخسارة موجعة لكن يجب تقبّلها."