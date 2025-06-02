أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن فوز الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره صن داونز.

وقال أحمد زاهر في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "اللاعبين كانوا عايزين يعملوا كل حاجة للفريق، ومن الصعب اللعب ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر بعد أذان المغرب فقط بنصف ساعة".

وأضاف: "يوريتيش مضغوط، الفوز بهذه البطولة كانت مجهود وتعب موسم كامل وسوف نتواجد في كأس العالم للأندية 2029".

واختتم حديثه قائلًا: "تعرضنا لضغط كبير في مباراة صن داونز وأشكر جميع الجماهير التي حضرت هذه المباراة، الفريق سيحصل على إجازة لمدة شهر بعد نهاية الموسم، وصديق إيجولا انتهت اعارته".