الرياضة

ياسر ريان: فوز بيراميدز بدوري الأبطال إنجاز وإعجاز.. والشناوي كان كلمة السر اليوم

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ياسر ريان: فوز بيراميدز بدوري الأبطال إنجاز وإعجاز.. والشناوي كان كلمة السر اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث ياسر ريان نجم النادي السابق، عن تتويج فريق بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تتويج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز إنجاز وإعجاز، والشناوي كان كلمة السر اليوم وانقذ العديد من الأهداف المؤكدة.

وتابع: أشكر الدولة المصرية على الحضور الجماهيري الكبير اليوم في ملعب ستاد الدفاع الجوي، لدعم فريق بيراميدز أمام صن داونز في نهائي دوري الأبطال.

واختتم حديثه قائلًا: "ريفيرو لم يطلب عودة أحمد عبد القادر ومن الوارد رحيل حسين الشحات بعد كأس العالم للأندية 2025".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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