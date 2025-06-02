نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألان جيراس: 2025 هو عام باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أسطورة الكرة الفرنسية ألان جيراس المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، عن تتويج النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

وقال ألان جيراس في حواره مع ستاد المحور: "نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان كانت مواجهة بين أسلوبين مختلفين تمامًا".

وأضاف: "أسدل الستار على دوري أبطال أوروبا مع هذه المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، إنها مباراة نهائية غير مسبوقة بين فريقين بأسلوبين مختلفين تمامًا ولكن كانت من طرف واحد".

وأكمل: "باريس سان جيرمان يتميز بأسلوب جماعي يعتمد على البناء، يمتلك وسط ميدان تقنيًا للغاية، وهجومًا يتميز بالسرعة والاختراق وفي المقابل، إنتر ميلان هو فريق منظم جدًا، منضبط تكتيكيًا، ويجيد تعطيل الخصوم، كما رأينا في مباراته ضد برشلونة لكن لويس إنريكي نجح في تحجيم هذا".

وأردف: "كان من الصعب التنبؤ بمن سيكون الفائز، أنا فرنسي وكنت أتمنى فوز باريس سان جيرمان ولكن في النهاية لاعبي لويس إنريكي أثبتوا أنهم الاقدر بهذا اللقب منذ الدقيقة الأولى".

واستطرد: "هناك طبعًا الجوانب التقنية والتكتيكية التي ذكرتها، لكن أيضًا الجانب العاطفي والانفعالي له تأثير كبير، الجميع في باريس سان جيرمان كان لديه هدف واحد فقط وهو تحقيق هذا اللقب القاري وعلى الجانب الآخر كان لاعبي إنتر ميلان والمدرب إنزاجي خارج المباراة نهائيا".

وأوضح: "أعتقد أنه يمكننا القول أن هذا هو عام باريس سان جيرمان، الفريق الباريسي اعتمد هذا الموسم على العمل الجماعي، بتشكيلة تضم عددًا أقل من النجوم والأسماء البارزة، لكنه كان فعالًا جدًا لأن كل لاعب يقدّم كل ما لديه لخدمة المجموعة وهذا عنصر لا يمكن تجاهله، خاصة إذا نظرنا إلى مشوارهم الاستثنائي في البطولة، وتغلبهم على كبار الأندية الإنجليزية".

واختتم: "أعتقد أننا لم نشعر بخيبة أمل من مستوى العرض الذي شاهدناه في هذه المباراة النهائية رغم أنها كانت من طرف واحد فقط منذ البداية وهو باريس سان جيرمان، أنا على يقين أن باريس سان جيرمان استحق ما حققه هذا الموسم ومازال هناك أيضًا كأس العالم للأندية وقد يكون ديمبيلي هو صاحب الكرة الذهبية ولويس إنريكي أفضل مدرب في العالم لأنهم خلال هذا الموسم قدموا متعة كروية حقيقية".