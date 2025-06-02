الرياضة

لاعب بيراميدز: رمضان صبحي كان يقاتل من أجل دوري أبطال إفريقيا

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لاعب بيراميدز: رمضان صبحي كان يقاتل من أجل دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال دونجا في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "تتويجي بدوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز تعريضا لمشروعي الذي فضل مع الونش مدافع الزمالك".

وأضاف: "الجماهير التي حضرت المباراة كانت تدعمنا بقوة أمام صن داونز، رمضان صبحي كان يقاتل وجميع اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "التعصب مرفوض وكرة القدم مكسب وخسارة وأتمنى القضاء على التجاوز في حق الأندية واللاعبين، حصلنا على اللقب بعد تعب موسم طويل، مستمر مع الفريق وجددت عقدي لمدة موسمين".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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