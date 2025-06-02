نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بيراميدز: رمضان صبحي كان يقاتل من أجل دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال دونجا في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "تتويجي بدوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز تعريضا لمشروعي الذي فضل مع الونش مدافع الزمالك".

وأضاف: "الجماهير التي حضرت المباراة كانت تدعمنا بقوة أمام صن داونز، رمضان صبحي كان يقاتل وجميع اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "التعصب مرفوض وكرة القدم مكسب وخسارة وأتمنى القضاء على التجاوز في حق الأندية واللاعبين، حصلنا على اللقب بعد تعب موسم طويل، مستمر مع الفريق وجددت عقدي لمدة موسمين".