نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد قطة: تتويج بيراميدز مستحق.. وسنقاتل أمام الزمالك لحصد لقب الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة دوري ابطال افريقيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بعد مجهود شاق على مدار موسم كامل.

وقال قطة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"ربنا كلل تعبنا طوال الموسم، والمجهود الذي بذلناه لم يذهب هباءً ونجحنا في التتويج بأفضل بطولة في القارة، وهو إنجاز كبير نعتز به جميعًا".

وكشف اللاعب عن دور المدير الفني كرونوسلاف يورتشيتش في عودته للفريق قائلًا: "المدرب يورتشيتش طلب عودتي شخصيًا، ورفض تمديد إعارتي لأي نادٍ آخر. هذه الثقة كانت وراء تألقي ونجاحي هذا الموسم".

واختتم قطة تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة: "نستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وسنقاتل لحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا التي دعمتنا في كل خطوة".