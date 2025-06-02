نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود مرعي: "تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا إنجاز تاريخي لمصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر محمود مرعي، مدافع نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن البطولة تمثل لحظة فارقة في تاريخ النادي والكرة المصرية.

وقال مرعي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "ربنا وفقنا ببطولة تاريخية، وحققناها بعد تعب وجهد كبير نحن أبطال إفريقيا وتساوي عشر بطولات".

وأضاف مدافع بيراميدز: "صن داونز فريق قوي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ويجيد الاستحواذ والسيطرة، لكننا كنا على قدر المسؤولية وهذه البطولة غالية جدًا لمصر، ونفخر بأننا أدخلنا الفرحة على جماهيرنا".

ويُعد هذا التتويج هو الأول من نوعه لنادي بيراميدز في تاريخه القاري، ليضع نفسه رسميًا ضمن كبار القارة السمراء.