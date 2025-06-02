نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يُفاضل بين فتوح وبنتايج قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، يفاضل في الوقت الحالي بين الثنائي أحمد فتوح والمغربي محمود بنتايج، لاختيار أحدهما للدفع به في التشكيل الأساسي خلال مواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.



أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وجاءت المفاضلة بعد أن شارك بنتايج في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي، وظهر بحالة بدنية جيدة، حيث أكد الجهاز الطبي جاهزيته الكاملة بنسبة 100%، مما يجعله خيارًا متاحًا بقوة أمام المدير الفني".

وواصل: "ومن المنتظر أن يحسم الرمادي قراره النهائي خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبته في الدفع بالعناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا لخوض المواجهة الحاسمة على لقب البطولة".