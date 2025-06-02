نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الرمادي يدرس استبعاد أحمد حمدي من نهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، يدرس بجدية استبعاد اللاعب أحمد حمدي من قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن أحمد حمدي يشعر بالقلق من تفاقم إصابته في الركبة، ويفضل الانتظار لحين عرض حالته على خبير طبي أجنبي للاطمئنان بشكل كامل قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك خوفًا من تكرار إصابة الرباط الصليبي التي عانى منها سابقًا.

وأكد الغندور أن الجهاز الفني بقيادة الرمادي لم يتخذ قراره النهائي بعد، مشيرًا إلى أن الحسم سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل أهمية المباراة وحرص الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين بدنيًا وطبيًا.