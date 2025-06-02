نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حافظ: بيراميدز حفر اسمه في التاريخ.. ونسعى لحصد كأس مصر أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر كريم حافظ، لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أن الإنجاز تحقق بفضل مجهودات الجميع ودعم الجماهير.

وقال حافظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "الحمد لله، ربنا كرمنا بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة، واللاعبون كانوا رجالًا وحققوا الهدف المطلوب".

وأضاف: "بيراميدز حفر اسمه في التاريخ بأحرف من نور بعد هذا التتويج، ونجحنا في حصد أكبر بطولة في القارة بالجهد والعرق".

وأكد حافظ أن الفريق يطمح لمواصلة الإنجازات، مضيفًا: "إن شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل".

واختتم تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير النادي، قائلًا: "أشكر جماهير بيراميدز التي ساندت الفريق من جميع محافظات مصر، واللاعبون قدموا أداءً بطوليًا في مباراة اليوم".