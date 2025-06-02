نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: سيراميكا كليوباترا وزد لهم الأولوية في الاعارات مع النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي سيراميكا كليوباترا وزد لهم الأولوية في الاعارات من النادي الأهلي.

وأضاف الغندور، من مصدر بالنادي الأهلي إن هناك أندية لها الأولوية في الاعارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر لبرنامج ستاد المحور إن سيراميكا كليوباترا وزد لهم الأولوية في استقطاب لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة.

وأضاف سيراميكا وزد يتعاونون مع الأهلي بشكل جيد فبالتالي هم لهم الأولوية

وأكمل سيراميكا كليوباترا وزد طلبوا بشكل ودي استعارة خالد عبدالفتاح وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالله وكريستو ورضا سليم وسيتم التنسيق في هذا الملف خلال الأيام المقبلة