نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن مستقبل المدرب طارق مصطفى مع الفريق، وكذلك العروض المقدمة للاعبيه عقب الموسم المميز الذي قدمه الفريق في مسابقة الدوري.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "طارق مصطفى مستمر مع الفريق، لديه عقد ممتد لمدة موسم، وسيكمل معنا المشوار وهو مدرب كبير وصاحب إمكانيات مميزة ولن نتخلى عنه".

وأضاف: "لن نتعاقد مع خالد عبد الفتاح من الأهلي، ونغلق ملف الصفقات حتى نهاية كأس عاصمة مصر".

وتابع: "لن نسمح برحيل ياو أنور في الوقت الحالي، وأغلقنا ملف الصفقات سواء الراحلين عن الفريق أو الصفقات الجديدة إلا بنهاية كأس الرابطة".

وواصل: "لدينا مباراتين غاية في الصعوبة أمام إنبي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، يومي الأربعاء والأحد، ونسعى للفوز والتأهل إلى النهائي".

واختتم: "نركز بشكل كبير على التتويج بالبطولة وتعويض خسارة المركز الرابع وبطاقة التأهل للكونفدرالية".