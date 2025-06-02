نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح: الرمادي استفاد من مباراة فاركو قبل نهائي الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن هناك دوافع لدى لاعبي الفريق الأبيض للتتويج بكأس مصر، مشددا على أن الجماهير ستكون عامل رئيسي في اللقاء المرتقب.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أيمن الرمادي استفاد فنيا من مباراة فاركو وذلك من خلال ظهور اللاعبين بشكل مميز وأيضا طريقة اللعب وهناك أكثر من لاعب ظهر بمستوى جيد للغاية وهذا الأمر يمنح الجهاز الفني طمأنينة قبل نهائي الكأس".

وأضاف: "عودة اللاعبين المصابين إضافة قوية لفريق الزمالك قبل نهائي كأس مصر وهذا الأمر يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة وذلك لوجود العديد من الخيارات المتاحة أمامه".