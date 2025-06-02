الرياضة

أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل

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أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن فوز الفريق ببطولة  دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره صن داونز.

وقال أحمد زاهر في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "اللاعبين كانوا عايزين يعملوا كل حاجة للفريق، ومن الصعب اللعب ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر بعد أذان المغرب فقط بنصف ساعة".

وأضاف: "يوريتيش مضغوط، الفوز بهذه البطولة كانت مجهود وتعب موسم كامل وسوف نتواجد في كأس العالم للأندية 2029".

واختتم حديثه قائلًا: "تعرضنا لضغط كبير في مباراة صن داونز وأشكر جميع الجماهير التي حضرت هذه المباراة، الفريق سيحصل على إجازة لمدة شهر بعد نهاية الموسم، وصديق إيجولا انتهت اعارته".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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