نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سعيد: الجماهير فرقت معانا.. وهذا هدفنا في الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الحالي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد هاني سعيد في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "الجماهير فرقت معنا وفي النهاية وصلنا لإفريقيا دون جمهور، ولم يحدث أن يتوج أي فريق بدوري أبطال إفريقيا دون جمهور".

وأضاف: "نحاول تكوين فريق متكامل وفي النهاية توفيق ربنا كان كلمة السر في الفوز بالبطولات".

ثم أتم كريم رمزي تصريحاته: "لا نفكر في شئ خلال الوقت الحالي، سوي التتويج ببطولة كأس مصر أمام الزمالك يوم الخميس المقبل".