نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| لاعب بيراميدز يدخل دائرة اهتمام المنتخب المصري بعد الحصول على دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز، وذلك بفوز فريق براميدز بهدفين مقابل هدف في إياب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وعلم «دوت الخليج الرياضي» من مصادره بأن جهاز المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن، وضع العديد من اللاعبين داخل فريق بيراميدز داخل دائرة الضوء من جديد للإنضمام إلى صفوف المنتخب المصري.

ويعتبر أبرز اللاعبين الأقرب من فريق بيراميدز للتواجد في صفوف المنتخب المصري في المعسكر المقبل، هو حارس المرمى أحمد الشناوي، وذلك بعدما قدم أداء جيد في البطولة الأفريقية وبالأخص في المباراة النهائية.

وغاب الحارس أحمد الشناوي عن المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب التراجع في المستوى أو بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري أول مبارياته الرسمية في الأول من سبتمبر القادم، وذلك أمام نظيره الإثيوبي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن يسعى لخوض مباراتين بصفة ودية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل.

