نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أوسكار يتحفظ على الحنفي ويخطر بسيوني ومعروف بالاستعداد لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، اقترح على الكولومبي أوسكار رويز، إسناد إدارة نهائي كأس مصر، للحكم محمد الحنفي، من أجل تكريمه ويكون خير ختام لمشواره التحكيمي.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن أوسكار رويز تحفظ على اقتراح تعيين الحنفي، ويرى أن هذه المباراة ستكون صعبة، ولن تتحمل أي أخطاء، وقد يستعين بمحمد الحنفي في تقنية الفيديو.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، قال:"أوسكار شايف ان المباراة هتكون كلها جري وقلقان من إسناد المباراة لمحمد الحنفي، ويرتكب أخطاء، وحتى الآن يرى أن الأنسب للحنفي تقنية الفيديو، وقد تحدث مستجدات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر:"أوسكار تحدث مع محمود بسيوني ومحمد معروف بضرورة الاستعداد للمباراة النهائية، كما أخطرت اللجنة، عددا من الحكام المساعدين، وسيتم تحديد الأسماء بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".