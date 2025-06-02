خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض.

وقال حجاج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يطالب باتخاذ قرارات ضد زيزو ومن حرضه على التفاوض مع نادي أخر في وقت غير قانوني، ومن المفترض أن تفصل لجنة الانضباط باتحاد الكرة في هذا الأمر خلال وقت قصير".

وأضاف: "من حق نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد زيزو بسبب تأخير اتحاد الكرة في الرد على الشكوى".