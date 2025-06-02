نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إبداع حقيقي".. كريم رمزي يشيد بتقديم الأهلي لصفقة تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الاعلامي كريم رمزي، على إعلان تقديم النادي الأهلي لصفقة النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يجب أن أشيد بفريق الديجتال في النادي الاهلي بعد تقديم صفقة محمود تريزيجيه، لأنه فيديو مبدع".

وتابع:" احترم الناس المبدعين، والذين يمتلكون أفكار خارج الصندوق، فيديو تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب للنادي الأهلي هي فيديو إبداعي، وأعجبني فكرة الفولكلور المصري، وتصوير الاماكن المصرية القديمة، الذي يعمل به دائما فريق الديجتال بالنادي الأهلي ".

وأتم:" تريزيجيه لاعب عالمي وهي ليست صفقة قليلة للنادي الأهلي، وفي رأيي الشخصي هو أهم صفقة أبرمها النادي في الفترة الأخيرة، لأنه لاعب لديه كل المقومات والامكانيات، من أجل تقديم الكثير للنادي الأهلي، ويدافع بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه يلعب بروح، ولديه ثبات كبير في المستوى".