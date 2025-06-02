نجم الزمالك السابق: هذا الثلاثي الأفضل في وسط الملعب بـ نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء ستكون العامل الرئيسي في فوز الفريق الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني للزمالك لعب أمام فاركو وكأنها البروفة الأخيرة أمام بيراميدز والفريق ظهر بمستوى مميز والفوز منح اللاعبين حالة معنوية عالية قبل نهائي كأس مصر".

وأضاف: "محمد شحاتة يمتلك إمكانيات كبيرة في وسط الملعب والأفضل أن يبدأ في مركز 6 بدلا من دونجا ويكون معه عبدالله السعيد وناصر ماهر".