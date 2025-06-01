جنش: لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بلقب كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالرحيم "جنش"، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قادرين على مصالحة جماهير القلعة البيضاء هذا الموسم بالفوز على بيراميدز وحصد لقب كأس مصر.

وقال جنش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "النهائيات تُكسب ولا تلعب وجماهير الزمالك ستكون عامل رئيسي في حسم لقب كأس مصر وهي الداعم الأكبر في أصعب الظروف في الخسارة والمكسب وتساند الفريق في كل البطولات حتى في المباريات الخارجية".

وأضاف: "أتمنى أن يعود الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكنت أرغب في تأخير نهائي كأس مصر ساعة أو ساعتين ولا أجد مبرر لعدم تأجيل اللقاء في يوم أخر بسبب صيام اللاعبين والجماهير يوم وقفة عرفات".

وتابع: "يجب أن يعلم لاعبي الزمالك بأنهم يلعبون في نادي كبير وأن يدركوا أهمية المباراة والفوز باللقب لإسعاد الجماهير والخروج بلقب هذا الموسم، والزمالك كبير بجماهيره وقادر على العودة للبطولات في أي وقت".