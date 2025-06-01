شريف أشرف: الزمالك يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق والمدرب العام للنجمة اللبناني، أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة كبيرة للتتويج ببطولة كأس مصر.

الزمالك يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بكأس مصر

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بيراميدز يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع الخطوط إلى جانب دكة بدلاء قوية للغاية ويجب أن يقوم الجهاز الفني للزمالك بتحضير اللاعبين نفسيا قبل نهائي كأس مصر".

وأضاف: "يجب أن نقوم بالضغط على بيراميدز في وسط الملعب لأن هذا الأمر هو الأهم بسبب اعتمادهم على المساحات من خلال رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفيستون مايلي".