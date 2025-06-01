المحمدي: خبرات لاعبي الزمالك سيكون لها دور في نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الرغبة في الفوز هي الأهم للاعبي الفريق الأبيض في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

خبرات لاعبي الزمالك سيكون لها دور في نهائي كأس مصر

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك الكبار لهم دور كبير في نهائي كأس مصر وذلك بخبراتهم وعلى رأسهم عبدالله السعيد والونش وعمر جابر وشيكابالا، ويجب أن يتم تهيئة اللاعبين نفسيا قبل مباراة بيراميدز".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ويجب أن يكون الجهاز الفني واللاعبين في كامل تركيزهم ونسجل هدف مبكر لإرباك حسابات المنافس".

وتابع: "جماهير الزمالك سيكون لها عامل الحسم في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز لأنها الداعم للفريق في أصعب الظروف".