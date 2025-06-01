الرياضة

رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع تريزيجيه

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رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع تريزيجيه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي رسميًا عودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوفه بعد رحلة احتراف بدأت في عام 2015.

وكشف النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو عن عودة تريزيجيه إلى صفوفه.

وقال تريزيجيه في فيديو تقديمه لاعبًا للأهلي:"مع الأهلي كانت البداية ومع الاهلي تستمر الحكاية وللأهلي الحب كله".

وسيبدأ تريزيجيه مشواره مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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