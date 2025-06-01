نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي رسميًا عودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوفه بعد رحلة احتراف بدأت في عام 2015.

وكشف النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو عن عودة تريزيجيه إلى صفوفه.

وقال تريزيجيه في فيديو تقديمه لاعبًا للأهلي:"مع الأهلي كانت البداية ومع الاهلي تستمر الحكاية وللأهلي الحب كله".

وسيبدأ تريزيجيه مشواره مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.