نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بلقب البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات إياب دور نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا.

ملخص أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز

وسجل فيستون ماييلي أول أهداف فريقه في الدقيقة 24.

وعاد أحمد سامي بالهدف الثاني في الدقيقة 56 صنع الشيبي.

وسجل اكرام راينرز الهدف الأول لصن داونز في الدقيقة 75 وانتهت المباراة بينهم 2/1.