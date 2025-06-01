نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بعد اكتساح صن داونز بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بلقب البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات إياب دور نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة بيراميدز وصن داونز

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي ونظيره صن داونز برتم هادئ نسبيا وكانت بيراميدز قريب من الهدف الأول حتى سجل ماييلي أول أهداف فريقه في الدقيقة 24 وحاول صن داونز التعادل لكن انتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعرض موديبا للإصابة القوية في الدقيقة 46 وسجل سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56 صنع الشيبي وحاولوا تسجيل الهدف الثالث لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وكان صن داونز قريب من الهدف الأول حتى سجله راينرز في الدقيقة 75 وانتهت المباراة بينهم 2/1.

