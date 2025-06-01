نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا وهذا موقفه من مباراة الهلال المونديالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا في الظهر قبل مباراتين في تصفيات كأس العالم، وأسبوعين من انطلاق كأس العالم للأندية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، إن الحارس (33 عامًا) سيحتاج إلى أسبوع من الراحة والعلاج وسيغيب عن مباراتي بلجيكا الافتتاحيتين في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس العالم عندما تلعب في مقدونيا الشمالية يوم الجمعة ثم تستضيف ويلز يوم الاثنين.

لكن من المحتمل أن يكون متاحًا لمواجهة الهلال السعودي في افتتاحية ريال مدريد لمبارياته بكأس العالم للأندية يوم 18 يونيو (حزيران).

والإصابة عبارة عن التهاب في المفاصل التي تربط الجزء السفلي من العمود الفقري بالحوض، مما يسبب الألم والتصلب في أسفل الظهر والفخذين.