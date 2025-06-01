نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسدد مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لرفع عقوبة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن النادي سدد اليوم الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بنحو مليون و700 ألف جنيه.



وأضاف عضو المجلس أنه سيتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد.



وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بنحو مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بنحو 983 ألف دولار.

