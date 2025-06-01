نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الأهلي تحسم لقب الدوري الثامن في التاريخ بعد الفوز على الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري. سلة الأهلي تحسم لقب الدوري الثامن في التاريخ ونجح الأهلي في حسم اللقب بعد الفوز على الاتحاد بثلاث مباريات مقابل مبارتين. وحسم المارد الاحمر لقبه في المباراة الخامسة والتي شهدت ثلاثيات أهلاوية كبيرة ليتفوق في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بنتيجة (64-59)، ويحسم تتويجه باللقب أمام منافسه الاتحاد السكندري. وشهدت رحلة حسم اللقب تعادل الفريقين في مباريات مثيرة جاءت نتيجتها:- الاتحاد السكندري 83-73 الأهلي. الأهلي 88-76 الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري 76-73 الأهلي. الأهلي 75-71 الاتحاد السكندري.