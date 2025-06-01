نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ماميلودي صن داونز الرسمي أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بيراميدز اف سي بعد قليل بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات إياب دور نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مودو، كيكانا، ليبوسا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، ادامز، ريبيرو.

خط الهجوم: الليندي، راينرز، ماثيوز.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

