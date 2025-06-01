الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة بيراميدز وصن داونز دوري ابطال افريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية نحو المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز المصري ونادي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة تعد من أقوى اللقاءات على مستوى القارة، لما يتمتع به الفريقان من تاريخ تنافسي حديث وإمكانات كبيرة تجعل اللقاء محط أنظار الجماهير.

"نهــائي مشتعـل" موعد المواجهة الحاسمة Sundowns vs Pyramids مباراة بيراميدز وصن داونز دوري ابطال

تُقام مباراة بيراميدز وصن داونز يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وتُعد هذه المباراة هي الأهم لبيراميدز في تاريخه بدوري الأبطال، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا، بينما يدخل صن داونز المباراة بخبرة قارية واسعة وطموح للعودة مجددًا إلى نهائي البطولة.

القنوات الناقلة والتعليق

تنقل المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة:

beIN Sports HD 4

وسيتولى المعلق المصري محمد علي مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء، وهو من المعلقين المميزين الذين يضفون طابعًا حماسيًا خاصًا على المباريات الكبرى، ما يزيد من متعة المشاهدة لدى الجمهور العربي.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

بيراميدز (المدرب: جايمي باتشيكو)

من المتوقع أن يدخل الفريق بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – علي جبر – أحمد فتحي

خط الوسط: وليد الكرتي – مهند لاشين – إبراهيم عادل

خط الهجوم: عبد الله السعيد – فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي

الفريق يعتمد على خبرة عبد الله السعيد ومهارات رمضان صبحي الهجومية، بالإضافة إلى صلابة الدفاع بقيادة علي جبر.

صن داونز (المدرب: رولاني موكوينا)

في المقابل، من المنتظر أن يخوض صن داونز اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: رونوان ويليامز

خط الدفاع: موداو – زواني – ليبوسا – ماساندوانا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا – أنديل جالي – سيرينو

خط الهجوم: بيتر شالوليلي – ثيمبا زواني – ماثوبو

يعتمد صن داونز على التمريرات السريعة والسيطرة في وسط الملعب، ويُعد بيتر شالوليلي أحد أخطر المهاجمين في القارة.

مواجهة بيراميدز وصن داونز ليست مجرد مباراة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بل هي اختبار حقيقي لطموح بيراميدز في اقتحام النخبة القارية، وفرصة لصن داونز لمواصلة طريقه نحو اللقب الثاني. جمهور الكرة المصرية والأفريقية على موعد مع سهرة كروية مثيرة تعد بالكثير من المتعة والتشويق.