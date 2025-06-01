الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد جمهور كرة القدم اليوم لمتابعة مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم، هي واحدة من أبرز مواجهات دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين فريقي بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، حيث يلتقي الفريقان على أرض ملعب الدفاع الجوي في العاصمة القاهرة مساء الأحد 1/6/2025، ويترقب عشاق اللعبة انطلاق المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية وسط توقعات بمنافسة قوية بين الطرفين.

الان.. مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2025

تعد قناة تايم سبورت من أبرز القنوات التي تنقل مواجهة بيراميدز وصن داونز اليوم داخل مصر من خلال الإرسال الأرضي، بينما تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق عرض مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري، وقد خصصت القناة السادسة beIN Sports HD 6 لتقديم تغطية شاملة لهذه المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

تردد أون سبورت الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز

لضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضية التي تعرض مباراة بيراميدز وصن داونز مجانًا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على القناة بسهولة:

أولًا، يتم فصل جهاز الاستقبال الفضائي عن شاشة التلفزيون باستخدام الريموت كنترول.

ثم يتم توصيل الهوائي الأرضي بشكل سليم، ما يتيح ظهور القناة بشكل تلقائي على بعض الشاشات.

في حال لم تظهر القناة مباشرة، يمكن التوجه إلى إعدادات البحث اليدوي، ثم اختيار خاصية البحث الرقمي.

يدخل بعدها التردد UHF 32.

ويضغط على زر الموافقة اوكيه، مع الانتظار لحين انتهاء عملية البحث وتثبيت القناة بنجاح على الشاشة.

مباراة بيراميدز وصن داونز

ستنطلق مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي، ويختلف توقيت المباراة في بعض الدول العربية حيث تبدأ في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، بينما يكون موعدها الثامنة مساءً حسب توقيت السعودية والكويت، وفي الإمارات تقام المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.