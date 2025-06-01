ديمبيلي يحصد جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اختير لاعب باريس سان جرمان عثمان ديمبلي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأحد، بعد يوم واحد من فوز فريقه بخماسية نظيفة النهائي على إنتر ميلان الايطالي في ميونخ.

وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبلي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.

وأنهى ديمبلي الموسم الحالي بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهمًا على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الابطال في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.

وكان المدرب الاسباني لويس إنريكي من وجد الصيغة السحرية للاعبه الفرنسي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.

ويعد أيضًا نجما برشلونة الاسباني، اليافع لامين جمال، والبرازيلي رافينيا وحارس سان جيرمان الايطالي جانلويجي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.

وفي سياق متصل، اختير ديزيري دويه أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال لهذا الموسم. دويه، الذي سيبلغ الـ20 من عمره الثلاثاء، سجل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة في نهائي السبت.