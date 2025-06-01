فريق عمان للإبحار يتوجه إلى اليونان لخوض منافسات البطولة الأوروبية لقوارب 49

تستعد عُمان للإبحار ـ ممثلة في فريق الأداء العالي لقوارب (49) ـ للمشاركة في منافسات البطولة الأوروبية للإبحار الشراعي 2025، والتي تستضيفها مدينة سالونيك اليونانية خلال الفترة من 3 إلى 8 يونيو الجاري بمشاركة 56 فريقًا يمثلون 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتُقام البطولة بتنظيم من الاتحاد اليوناني للإبحار الشراعي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لفئة قوارب (49) وقوارب (ناكرا)، وستقام المنافسات عبر ثلاث فئات من القوارب وهي فئة قوارب 49، وقوارب (49 أف.إكس) وقوارب (ناكرا 17). في حين يمثل عُمان للإبحار في هذه البطولة الثنائي المتألق والحائز على فضية دورة الألعاب الآسيوية في الصين، البحّاران مصعب بن محمد الهادي ووليد بن عيسى الكندي. وتنطلق البطولة بمرحلة التصفيات التأهيلية التي تُقام على مدى ثلاثة أيام من 3 إلى 5 يونيو، تليها السباقات النهائية التي تُقام خلال الفترة من تاريخ 6 إلى 8 يونيو، والتي سيتنافس خلالها المتأهلون على المراكز الثلاثة الأولى. وفي هذا الإطار، صرّح هاشم بن حمد الراشدي، كبير المدربين في عُمان للإبحار، قائلًا: «تُعد البطولة الأوروبية واحدة من أبرز البطولات الدولية في فئة قوارب (49)، حيث تجمع نخبة من أفضل البحّارة على مستوى العالم. وتأتي مشاركتنا في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026 ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 وهي فرصة مهمة لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية للفريق وتعزيز خبرته الميدانية، كما أوضح الراشدي أن مشاركة الفريق في هذه البطولة تأتي في إطار برنامج الرياضيين الواعدين الذي أطلقته وزارة الثقافة والرياضة والشباب، معربًا عن أمله في أن يقدّم الفريق أداءً متميزًا يُعزز من مسيرته الناجحة في منافسات قوارب (49). من جانبه، قال البحّار مصعب الهادي: «ندخل هذه البطولة بعزيمة عالية وتركيز كبير نحو هدفنا الأساسي وهو الوصول إلى الأولمبياد ورفع عَلم سلطنة عُمان عاليًا في المحافل الدولية. وأضاف: نواصل أنا وزميلي وليد الكندي العمل على تطوير الأداء الفني والتكتيكي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تمهد الطريق لنجاحات قادمة بإذن الله. ويشرف على تدريب الفريق المدرب البولندي ياشيك نوفاك، وهو أحد أبرز المدربين في هذه الفئة، حيث سبق له تمثيل منتخب بولندا في العديد من البطولات الدولية، وكان من المشاركين في كأس النجوم للإبحار الشراعي 2023، كما تولى مؤخرًا تدريب المنتخب الفنلندي وحقق نجاحات مميزة على الساحة الأوروبية والعالمية. وأوضح المدرب ياشيك نوفاك بأن الجوانب التكتيكية والفنية تلعب دورًا حاسمًا في هذه الفئة من السباقات، ونحن نركّز بشكل كبير على تعزيز قدرة الفريق على التكيّف السريع مع التغيّرات الجوية واتخاذ قرارات دقيقة تحت الضغط، وهي مهارات ضرورية ليس فقط في هذه البطولة، بل في مسيرة الفريق بشكل عام. وبعد ختام البطولة، من المقرر أن يعود الفريق إلى سلطنة عُمان لفترة قصيرة، قبل التوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أسبوع كيل خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو، ثم المشاركة في بطولة العالم لقوارب (49) في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر، والبطولة الآسيوية للإبحار الشراعي في نوفمبر المقبل.