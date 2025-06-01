نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شتيجن يرد على تقارير رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى حارس مرمى منتخب ألمانيا مارك-أندريه تير شتيجن التقارير التي تفيد بأن فريقه برشلونة الإسباني يخطط لبيعه هذا الصيف.

وقال تير شتيجن "لم يتحدث معي أحد. أعلم أنني سأكون في برشلونة العام المقبل"، وذلك في تصريحات للصحافيين يوم الأحد في المعسكر التدريبي لألمانيا في هيرتسوغناخ ضمن منافسات دوري الأمم.

ويرتبط تير شتيجن بعقد مع النادي الإسباني حتى عام 2028، وهذا الموسم لعب 9 مباريات فقط مع الفريق بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لكنه لا يعتقد أن وضعه في النادي قد تغير.

وأضاف "كان لدينا دائمًا حراس مرمى رائعين في السنوات السابقة أيضًا. هناك منافسة في كل مركز في برشلونة. أنا أتطلع حقًا إلى الموسم الجديد، لأننا نملك فريقًا رائعًا شابًا وديناميكيًا وجائعًا".

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا كان قد منح المدرب هانسي فليك الإذن ببيع الحارس.

وزاد أنه لم يتواصل مع فليك منذ صدور التقارير "لم نتحدث ولم نتواصل في الأيام الماضية لا أرى سببًا لذلك أيضًا؟ لا يوجد موقف يمكن الحديث عنه".

لم يلعب تير شتيجن مع منتخب ألمانيا منذ سبتمبر، لكن المدرب يوليان ناغلسمان قال إنه سيكون في التشكيلة الأساسية يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم أمام البرتغال.