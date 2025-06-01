نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. اكتمال قائمة الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا والأهلي في المجموعة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل رسميًا عقد الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم، من بينها نادي الأهلي المصري، ممثل القارة الإفريقية.

وتعد هذه النسخة بمثابة تحول جذري في شكل البطولة، حيث تم تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة.

مشاركة الأهلي ومجموعته في كأس العالم للأندية 2025

أوقعت قرعة البطولة نادي الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية بارزة من أمريكا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة، وهي:

الأهلي (مصر)

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بورتو (البرتغال)

بالميراس (البرازيل)

مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كاملة