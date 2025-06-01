الرياضة

الأهلي بصدد الإعلان عن صفقة دفاعية خلال ساعات

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الأهلي بصدد الإعلان عن صفقة دفاعية خلال ساعات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصدد الإعلان عن صفقة دفاعية خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي أنهى صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف امً: الأهلي نجح في استعادة احمد رمضان بيكهام لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا 

واضاف رمزي: خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن الاهلي عن التعاقد مع احمد رمضان بيكهام قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وتابع: بيكهام لديه بالفعل تأشيرة امريكا وسيكون متواجد مع الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية مع الأحمر.

وأردف: عمرو الجزار ،ياسين مرعي الاقرب للانتقال للاحمر في الفترة المقبلة، وواحد منهم سيكون في الاحمر عقب مونديال الاندية.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا:  ريفيرو مدرب مبيهزرش ومذاكر الاهلي جيدا ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلي ولاعبي الفريق، والانطباع الأول له في أول مران مع الأهلي إنه مدرب صارم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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