نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بصدد الإعلان عن صفقة دفاعية خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي أنهى صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف امً: الأهلي نجح في استعادة احمد رمضان بيكهام لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا

واضاف رمزي: خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن الاهلي عن التعاقد مع احمد رمضان بيكهام قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وتابع: بيكهام لديه بالفعل تأشيرة امريكا وسيكون متواجد مع الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية مع الأحمر.

وأردف: عمرو الجزار ،ياسين مرعي الاقرب للانتقال للاحمر في الفترة المقبلة، وواحد منهم سيكون في الاحمر عقب مونديال الاندية.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: ريفيرو مدرب مبيهزرش ومذاكر الاهلي جيدا ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلي ولاعبي الفريق، والانطباع الأول له في أول مران مع الأهلي إنه مدرب صارم.