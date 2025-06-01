نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبد الرازق: لاعبو الأهلي لا يتقبلون الخسارة.. واتمنى تتويج بيراميدز بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنى ميمي عبد الرزاق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ميمي عبد الرازق: لاعبو الأهلي لا يتقبلون الخسارة

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجلعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أتمنى فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنه ممثل مصر في النهائي ويستحق الحصول على اللقب.

وأضاف عبد الرازق: أتمنى أن يضغط لاعبو بيراميدز على صن داونز من البداية، وهم قادرين على الفوز بالبطولة وأتمنى أن يحصدون اللقب.

وتحدث ميمي عبد الرازق على فرص الأهلي في بطولة كأس العالزم للاندية قائلا: لاعبو الأهلي لا يتقبلون الخسارة، ولديهم ميزة أنهم يتمتعون بالإصرار والحماس الزائد.

وواصل: الاهلي سيعبر الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، والأهلي يمتلك لاعبين على أعلى أعلى مستوى.

وأكمل: الأهلي سيتخطى الدور الأول من كأس العالم للأندية، وسيحقق نتائج رائعة في كأس العالم للأندية.

أضاف: لاعبي المصري ومجلس الإدارة يعشقون كامل أبو علي لأنه قدم الكثير للمصري وقرار رجوعه في الاستقالة أسعدنا كثيرا.

وتابع: كامل أبو علي تواصل معي عقب لقاء البنك الأهلي الاخير، وأثنى على مجهوداتي مع الفريق، واكد لي ا،نني سأتواجد في منصب أكبر مع المصري في الفترة المقبلة.

أردف: ربما سأتولى مهمة المدير الرياضي للمصري في الفترة المقبلة، ولا أستطيع رفض أي منصب داخل المصري البورسعيدي، أنا أتمنى استمراري كمدرب ولكن أنا تحت أمر المصري في أي وقت واي منصب.

وأختتم ميمي عبد الرازق تصريحاته قائلا: الاهلي يستحق الفوز بالدوري الممتاز ولكن يجب تطبيق اللوائح بما يرضي الله، وبيراميدز ضيع الدوري بأيديه بعد الخسارة في مباراتين