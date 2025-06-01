الدوحة ـ د.ب.أ: أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي رحيل المغربي الدولي حكيم زياش عن الفريق بعد ستة أشهر قضاها معه. وانضم زياش إلى الدحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن جالطة سراي التركي. وذكر الدحيل في بيان عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تتقدم إدارة الدحيل بجزيل الشكر والتقدير للنجم المغربي حكيم زياش على جهوده وتفانيه خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة». وشارك زياش البالغ من العمر 32 عامًا في 13 مباراة مع الدحيل، وسجل هدفًا وحيدًا بجانب تمريرة حاسمة واحدة. وبدأ زياش مسيرته الاحترافية مع نادي هيرنفين الهولندي في عام 2012 وبعدها بعامين انتقل إلى تفينتي أنشيدة الهولندي وبعد عامين آخرين رحل إلى أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل في عام 2020 إلى تشيلسي الإنجليزي ثم انتقل في نهاية موسم 2023 إلى جالطة سراي قبل أن ينضم إلى الدحيل في يناير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل المغربي زياش عن الدحيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.