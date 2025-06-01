فـي اجتماع الجمعية العمومية .. نادي نخل يستعرض إنجازاته ويناقش خططه المستقبلية

نخل ـ من سيف الكندي:

عقد نادي نخل اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م، وذلك في القاعة متعددة الأغراض بمكتب والي نخل وترأس الاجتماع الدكتور أحمد بن جمعة الريامي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي. واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة، رحَّب فيها بالأعضاء، مشيدًا بتفاعلهم ودورهم الفاعل في دعم مسيرة النادي. تلا ذلك اعتماد محضر الاجتماع السابق، والذي قدَّمه أحمد بن محمد الرواحي أمين السر، حيث تم التصديق عليه بالإجماع بعد مراجعته. عقب ذلك، استعرض الدكتور أحمد الريامي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي للعام المنصرم، وما تم تحقيقه من أنشطة وبرامج على المستويات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا على التزام المجلس بتنفيذ خطط النادي ضمن رؤية واضحة وأهداف محددة. كما استعرض رئيس النادي أبرز الإنجازات الرياضية التي حققها النادي خلال العام، منوهًا على وجه الخصوص بنتائج فريق التنس وفريق الشطرنج، اللذين أظهرا تطورًا ملحوظًا وتمثيلًا مشرفًا للنادي على مستوى المنافسات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته توجه مجلس الإدارة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام بما يسهم في تنويع مصادر دخل النادي ودعم برامجه. ثم قدَّم محفوظ بن سالم المشرفي نائب رئيس مجلس الإدارة خطة العمل للسنة المقبلة، متضمنة أبرز المبادرات والبرامج المقترحة لتطوير أنشطة النادي وتعزيز دوره المجتمعي، والتي لاقت استحسانًا من أعضاء الجمعية. وفي الشق المالي، استعرض عيسى بن أحمد الريامي أمين الصندوق تقرير مدقق الحسابات، إلى جانب الحساب الختامي والميزانية المالية للسنة المنتهية، بالإضافة إلى مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي القادم، حيث جرى اعتمادها بعد المناقشة والتوضيح، كما تناول الاجتماع اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته. وقد شهد اللقاء نقاشات ثرية ومقترحات بناءة من قبل أعضاء الجمعية، تناولت جوانب متعددة من عمل النادي، شملت دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتفعيل اللجان التخصصية، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من البنية الأساسية للنادي في مسارات استثمارية مبتكرة، وقد تفاعل مجلس الإدارة مع هذه الأطروحات بإيجابية، مؤكدًا حرصه على الأخذ بها ضمن خطط التطوير المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الحراك الفاعل، وتحقيق تطلعات أعضاء النادي وأبناء الولاية.