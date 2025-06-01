دبي ـ د.ب.أ: أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك لمدة 4 مواسم، وذلك بحسب ما نشر النادي الإماراتي عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي امس. ويشارك مارسيل مع العين في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، خلال الفترة من 14 حزيران الجاري وحتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأميركية. وانضم مارسيل 21 عامًا لنادي العين قادمًا من نادي أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، حيث شارك مع فريقه السابق في 42 مباراة على مستوى جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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