الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تؤكد رغبته الصريحة في مواصلة مشواره داخل جدران القلعة الحمراء، رفض مصطفى العش، مدافع فريق زد المعار إلى الأهلي كل العروض المقدمة من نادي بيراميدز رغم المحاولات الجادة لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي بيجري في دمي.. صفقة الموسم يوقع للأهلي ويرفض التوقيع لبيراميدز| رايح للعالمية

العش الذي برز بشكل لافت مع الأهلي منذ انضمامه تجاهل الإغراءات المالية والعروض المغرية المقدمة من بيراميدز مفضلا البقاء في صفوف الشياطين الحمر. اللاعب أكد لإدارة ناديه المعار منه رغبته الواضحة في الاستمرار داخل منظومة الأهلي، مطالبًا بتسهيل انتقاله النهائي وعدم عرقلة مسار المفاوضات خاصة في ظل بعض الخلافات المتعلقة بالقيمة المالية للصفقة وبعض البنود المتعلقة بالتبادل المحتمل للاعبين، وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظي العش بثقة الجهاز الفني في الأهلي حيث أوصى عماد النحاس المدرب العام بضرورة الإبقاء على اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد نظرًا لثبات مستواه وتطوره السريع ما يجعله أحد أبرز الوجوه الدفاعية الصاعدة في الكرة المصرية حاليًا.

العش يتألق في موسمه الأول مع الاهلي

يذكر أن مصطفى العش كان أحد أبرز اكتشافات الموسم حيث أظهر مرونة تكتيكية كبيرة وقوة بدنية لافتة ما جعله محل اهتمام عدة أندية محلية، لكن ارتباطه باللون الأحمر بدا أقوى من أي إغراءات، ويسعى الأهلي إلى إنهاء الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة وسط مفاوضات مستمرة مع إدارة زد لتسوية كافة التفاصيل تمهيدًا للإعلان الرسمي عن بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق بصورة دائمة.