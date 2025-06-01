الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى اللقاء المرتقب الذي يجمع بين نادي بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. تُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة، نظرًا لقوة الفريقين وطموح كل منهما في الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

"مــاتش القمـة" القنوات الناقلـة مباراة بيراميدز ضد صن داونز Pyramids vs Sundowns في إياب نهائي

تُقام المباراة في إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتحدد موعدها على النحو التالي:

التاريخ: الأحد 2 يونيو 2025

الأحد 2 يونيو 2025 الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – 8:00 بتوقيت أبو ظبي

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – 8:00 بتوقيت أبو ظبي الملعب: استاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة للمباراة والترددات

تنقل المباراة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لبعض القنوات الإفريقية المفتوحة.

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 4 (مشفرة)

القمر: نايل سات

نايل سات التردد: 11054

11054 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) الترميز: 27500

27500 التصحيح: 2/3

ORTM المالية (أحيانًا تنقل المباريات الإفريقية)

القمر: Eutelsat 7°E

Eutelsat 7°E التردد: 11221

11221 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) الترميز: 27500

RTI 1 (في حال النقل عبر القنوات الأرضية)

القمر: بدر 26

بدر 26 التردد: 11900

11900 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) الترميز: 27500

المعلقون على المباراة

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق علي محمد علي للتعليق على اللقاء، لما له من خبرة كبيرة في تغطية المباريات الإفريقية، وارتباطه بمباريات الفرق المصرية.

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

من المتوقع أن يدخل نادي بيراميدز اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي

محمد الشيبي – أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي خط الوسط: وليد الكرتي – مهند لاشين – عبد الله السعيد

وليد الكرتي – مهند لاشين – عبد الله السعيد الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف

التشكيل المتوقع لصن داونز

حراسة المرمى: رونوان ويليامز

رونوان ويليامز خط الدفاع: موداو – زواني – نجكونا – ليلوان

موداو – زواني – نجكونا – ليلوان خط الوسط: أليندي – تيبوهو – مكوينا

أليندي – تيبوهو – مكوينا الهجوم: بيتر شالوليلي – سيرينو – ماثوبو

أهمية المباراة لكلا الفريقين

بيراميدز: يسعى لتحقيق فوز تاريخي على أرضه يعزز فرص التأهل ويؤكد جدارته بالمنافسة القارية.

يسعى لتحقيق فوز تاريخي على أرضه يعزز فرص التأهل ويؤكد جدارته بالمنافسة القارية. صن داونز: الفريق الجنوب إفريقي يطمح لمواصلة الأداء القوي والهيمنة على المجموعة، خاصة بعد تحقيق نتائج إيجابية في الجولات السابقة.

مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي إحدى المواجهات القوية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتحمل طابعًا تكتيكيًا وبدنيًا عاليًا. جماهير الكرة العربية والإفريقية على موعد مع سهرة كروية ممتعة مليئة بالإثارة والتشويق، فهل ينجح بيراميدز في فرض سيطرته أمام العملاق الجنوب إفريقي؟