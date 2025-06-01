الخطيب كلمة السر.. الأهلي يفرح الجماهير ويخطف توقيع ابن النادي| فرقة تانية في المونديال 

الرياض - كتبت رنا صلاح - اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن نجح محمد يوسف المدير الرياضي للفريق، في التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بشأن ضم المدافع أحمد رمضان بيكهام.

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وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، فإن الاتجاه السائد داخل الجهاز الفني ولجنة التخطيط هو التعاقد مع بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وذلك ضمن خطة تدعيم خط الدفاع بعد تأكد رحيل رامي ربيعة أحد الأعمدة الأساسية في الخط الخلفي، ويرى محمد يوسف أن بيكهام الذي سبق له تمثيل الأهلي قبل الانتقال إلى سيراميكا، ويمتلك من الخبرات والقدرات الفنية ما يؤهله لشغل الفراغ الذي خلفه ربيعة خاصة أنه أظهر تطوراً ملحوظاً في مستواه الدفاعي خلال المواسم الماضية سواء من حيث التمركز أو بناء اللعب من الخلف.

سيراميكا كليوباترا يوافق على رحيل بيكهام

وأبدى نادي سيراميكا كليوباترا موافقة مبدئية على إعارة اللاعب، وسط مفاوضات جارية بين الطرفين لحسم التفاصيل المالية وشروط الصفقة بشكل نهائي، وتشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي عن ضم بيكهام قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال تم الانتهاء من البنود المتبقية في العقد، ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة الأهلي لتجديد دماء الفريق ودعم التشكيلة بعناصر تمتلك خبرة سابقة في اللعب تحت ضغط الجماهير والطموحات العالية للنادي، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد الذي يسعى فيه الأهلي للحفاظ على هيمنته محلياً والعودة بقوة للمنافسات القارية.