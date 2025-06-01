نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبد الرازق: بيراميدز ضيع الدوري بأيديه.. وتحت أمر المصري في أي منصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ميمي عب الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه تولى مهمة تدريب الفريق قي وقت صعب ولكن في النهاية نجح في اللعب في الكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال عبد الرازق في تصريحاته مع الاعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: توليت مهمة تدريب المصري في وقت صعب، ولكن أنا بورسعيدي ولبيت نداء كامل أبو علي.

وأضاف: لاعبي المصري ومجلس الإدارة يعشقون كامل أبو علي لأنه قدم الكثير للمصري وقرار رجوعه في الاستقالة أسعدنا كثيرا.

وتابع: كامل أبو علي تواصل معي عقب لقاء البنك الأهلي الاخير، وأثنى على مجهوداتي مع الفريق، واكد لي ا،نني سأتواجد في منصب أكبر مع المصري في الفترة المقبلة.

أردف: ربما سأتولى مهمة المدير الرياضي للمصري في الفترة المقبلة، ولا أستطيع رفض أي منصب داخل المصري البورسعيدي، أنا أتمنى استمراري كمدرب ولكن أنا تحت أمر المصري في أي وقت واي منصب.

وأختتم ميمي عبد الرازق تصريحاته قائلا: الاهلي يستحق الفوز بالدوري الممتاز ولكن يجب تطبيق اللوائح بما يرضي الله، وبيراميدز ضيع الدوري بأيديه بعد الخسارة في مباراتين