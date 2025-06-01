نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع ماتيوس كونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مانشستر يونايتد يوم الأحد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يوقع كونيا على عقد مدته خمس سنوات مع نادي أولد ترافورد، الذي يملك خيار تمديد الصفقة لمدة 12 شهر أخرى.

وقال بيان صادر عن يونايتد "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندررز للتعاقد مع ماتيوس كونيا. يتطلع الجميع في مانشستر يونايتد إلى الترحيب بماتيوس في أولد ترافورد".

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في مانشستر خلال عطلة نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله الذي يخضع للحصول على التأشيرة والتسجيل.

سجل كونيا، الذي فاز ب 13 مباراة دولية مع البرازيل، 18 هدفًا في جميع المسابقات مع الذئاب هذا الموسم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي.

وأنهى اللاعب البرازيلي مسيرته مع وولفز برصيد 33 هدفًا في 92 مباراة في جميع المسابقات بعد توقيعه من أتلتيكو مدريد في يناير 2023.

قام يونايتد بتفعيل بند الإعفاء في عقد كونيا مع الذئاب لضمان أن يصبح أول صفقات المدرب روبن أموريم في فترة الانتقالات الصيفية.

خسر فريق أموريم نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام ليختم موسمًا سيئًا شهد احتلاله المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أدنى مركز نهائي له منذ موسم 1973-1974.